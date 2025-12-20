Лыжные гонки, 4-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Ижевске в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 10:30 мск. Трансляцию пролога будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап, Ижевск.

Спринт классическим стилем, женщины. Старт-лист (частично):

3. Татьяна Сорина (Тюменская область).

5. Юлия Ступак (Коми).

9. Алина Пеклецова (Вологодская область).

12. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск).

13. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

17. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).

19. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).

21. Лидия Горбунова (Татарстан).

26. Анастасия Валеева (Татарстан).

28. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

29. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия).

50. Алина Кудисова (ХМАО-Югра).