Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок России, 4-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Лыжные гонки, 4-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть
Елизавета Пантрина
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в Ижевске в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 10:30 мск. Трансляцию пролога будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
20 декабря 2025, суббота. 10:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап, Ижевск.
Спринт классическим стилем, женщины. Старт-лист (частично):

3. Татьяна Сорина (Тюменская область).
5. Юлия Ступак (Коми).
9. Алина Пеклецова (Вологодская область).
12. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск).
13. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
17. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия).
19. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).
21. Лидия Горбунова (Татарстан).
26. Анастасия Валеева (Татарстан).
28. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
29. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия).
50. Алина Кудисова (ХМАО-Югра).

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Новости. Лыжи
