Лыжные гонки, 4-й этап Кубка России, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 20 декабря, в Ижевске в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 11:00 мск. Трансляцию пролога будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап, Ижевск.

Спринт классическим стилем, мужчины. Старт-лист (частично):

4. Артём Мальцев (Тюменская область).

10. Сергей Ардашев (Татарстан).

12. Алексей Червоткин (Тюменская область).

13. Илья Семиков (Коми).

14. Ермил Вокуев (Коми).

16. Александр Терентьев (Тюменская область — ЯНАО).

17. Андрей Ларьков (Татарстан).

21. Сергей Забалуев (Татарстан).

22. Константин Тиунов (ХМАО—Югра).

24. Александр Большунов (Татарстан).

27. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область).

29. Иван Якимушкин (Тюменская область).

34. Глеб Ретивых (Ленинградская область).