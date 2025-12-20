Скидки
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок России, 4-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Лыжные гонки, 4-й этап Кубка России, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
Александр Бакуров
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, в Ижевске в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская спринтерская гонка классическим стилем. Начало квалификации — в 11:00 мск. Трансляцию пролога будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
20 декабря 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап, Ижевск.
Спринт классическим стилем, мужчины. Старт-лист (частично):

4. Артём Мальцев (Тюменская область).
10. Сергей Ардашев (Татарстан).
12. Алексей Червоткин (Тюменская область).
13. Илья Семиков (Коми).
14. Ермил Вокуев (Коми).
16. Александр Терентьев (Тюменская область — ЯНАО).
17. Андрей Ларьков (Татарстан).
21. Сергей Забалуев (Татарстан).
22. Константин Тиунов (ХМАО—Югра).
24. Александр Большунов (Татарстан).
27. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область).
29. Иван Якимушкин (Тюменская область).
34. Глеб Ретивых (Ленинградская область).

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Новости. Лыжи
