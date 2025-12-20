«Любят по утрам приходить». Российский участник Олимпиады — о визитах допинг-офицеров

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, получивший приглашение на Олимпиаду-2026, рассказал историю о визите допинг-офицера в шесть утра.

«Вообще, допинг-офицеры любят по утрам приходить. В Кисловодске как-то было. Я на сборах обычно в семь утра встаю, умываюсь и на зарядку, а тут ровно шесть и в дверь начали стучать. Сначала подумал – батя, что ли? Да не, особенно когда батя – тренер, не станет он так делать.

Потом подумал – комнатой ошиблись, сейчас уйдут. Ага, уйдут. Долбят и долбят. Пошёл разбираться, открыл, а мне удостоверение в лицо – пойдёмте на допинг-тест. Хорошо, я сказать ничего лишнего не успел (улыбается). Кстати, когда у нас пробы берут шапероны из международного агентства ITA – всё только в электронном виде, когда из РУСАДА – в бумажном. Разницы в итоге нет, всё равно в итоге в баночку писать нужно, но вот такой нюанс», — сказал Филиппов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.