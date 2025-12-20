«У меня с этим сложностей нет». Никита Филиппов — о сдаче мочи на глазах допинг-офицеров

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, получивший приглашение на Олимпиаду-2026, признался, что не стесняется сдавать тест на мочу перед допинг-офицерами.

«Я знаю, что у многих спортсменов часто возникают проблемы, чтобы пописать в баночку на глазах другого человека. У меня с этим сложностей вообще нет. Приятно – неприятно, а ты обязан зайти в туалет с шапероном одного с тобой пола, повернуться к нему так, чтобы было видно, что контейнер ты наполняешь естественным образом, а не наливаешь туда заранее припасённую мочу.

Но помочиться, когда на тебя смотрят, для многих дополнительный стресс. Тут и так нужно выдавить из себя необходимое количество жидкости, а это не всегда может получиться. Перед финалом спринта участники практически поголовно идут в туалет, чтобы избавиться от лишних 200 миллилитров жидкости, чтобы с ним в гору не бежать. А как финал закончился – тебя под руки берут и на допинг-тест. Будь добр, ещё баночку наполни», — сказал Филиппов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.