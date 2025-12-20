Наталья Крамаренко выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Ижевске
Российская лыжница Наталья Крамаренко одержала победу в квалификации спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 3.53,03.
Второе место заняла Елизавета Пантрина с отставанием от лидера 1,45 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Мегедь (+1,53).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация:
- Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 3.53,03.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — отставание 1,45.
- Екатерина Мегедь (Республика Татарстан) +1,53.
- Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск) +1,98.
- Анна Королёва (Беларусь) +5,09.
- Милена Габушева (Республика Коми) +5,89.
Комментарии