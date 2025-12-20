Наталья Крамаренко выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Ижевске

Российская лыжница Наталья Крамаренко одержала победу в квалификации спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 3.53,03.

Второе место заняла Елизавета Пантрина с отставанием от лидера 1,45 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Мегедь (+1,53).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация: