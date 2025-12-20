Скидки
Лыжи

Наталья Крамаренко выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Ижевске

Наталья Крамаренко выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка России в Ижевске
Российская лыжница Наталья Крамаренко одержала победу в квалификации спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 3.53,03.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
20 декабря 2025, суббота. 10:30 МСК
Окончено

Второе место заняла Елизавета Пантрина с отставанием от лидера 1,45 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Мегедь (+1,53).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация:

  1. Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 3.53,03.
  2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — отставание 1,45.
  3. Екатерина Мегедь (Республика Татарстан) +1,53.
  4. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск) +1,98.
  5. Анна Королёва (Беларусь) +5,09.
  6. Милена Габушева (Республика Коми) +5,89.
