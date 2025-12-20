Скидки
«Не буду есть и пить то, в чём есть сомнения». Участник ОИ-2026 из России о допинг-рисках

«Не буду есть и пить то, в чём есть сомнения». Участник ОИ-2026 из России о допинг-рисках
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, получивший приглашение на Олимпиаду-2026, рассказал, как осторожно подходит к употреблению напитков и еды.

«Я достаточно мнительный человек, и лишний раз не буду есть или пить что-то такое, в чём у меня даже малейшие сомнения. Слежу за своими фляжками, бутылками. Я в своих сокомандниках уверен, но мне рассказывали случай, как в другом виде спорта один товарищ подсыпал другому в бутылку запрещёнку только потому, что был запасным, а тот – основным. Доказать трудно, но вроде бы все знали, кто это сделал, и своё тот парень получил. Но вопрос в том, что и тот парень, которому подмешали в питьё, на Олимпиаду не поехал. К сожалению, такие случаи тоже бывают», — сказал Филиппов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

