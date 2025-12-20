Скидки
Жуль выиграл квалификацию спринта на Кубке России в Ижевске, Большунов — 13-й

Российский лыжник Дмитрий Жуль одержал победу в квалификации спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 3.22,07.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
20 декабря 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Второе место занял Александр Бакуров, отставший от лидера на 0,03 секунды. Тройку лучших замкнул Владислав Осипов (+0,23). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 13-е время (+3,45).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация:

  1. Дмитрий Жуль (Красноярский край) — 3.22,07.
  2. Александр Бакуров (Новосибирская — Ленинградская) — отставание 0,03.
  3. Владислав Осипов (Республика Татарстан) +0,23.
  4. Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +1,26.
  5. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1,39.
