«Не умею бегать на таких спусках». Коростелёв — о трудностях трассы на Кубке мира в Давосе

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, почему у него не получилось эффективно проходить спуски на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

— Я провалил спуски, потому что не умею бегать на таких спусках. Было очень много пологих, а мы на них работать не привыкли. Спусковые равнинные части надо было отрабатывать. Перед выездом на стадион спуск очень неприятный. Я не приспособился к нему. Скорость 50–60 км/ч и лёд на поворотах. И несколько поворотов зигзагом через 5–10 метров. На Олимпиаде можно с этим рискнуть.

— Какие планы?
— Не буду на «Тур де Ски» рвать со старта, как в Казани.

— Готов к гонке в гору?
— Не знаю, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

