Наталья Крамаренко победила в классическом спринте на этапе Кубка России в Ижевске

Российская лыжница Наталья Крамаренко одержала победу в спринте классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 3.48,7.

Второе место заняла Анастасия Фалеева с отставанием 0,6 секунды от победительницы. Тройку призёров замкнула Алёна Баранова (+1,0).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, женщины. Результаты:

Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 3.48,7. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — отставание 0,6. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск) +1,0. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +2,0. Ксения Шорохова (Тюменская область) +6,1. Анна Королёва (Беларусь) +12,3.