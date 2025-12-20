Наталья Крамаренко победила в классическом спринте на этапе Кубка России в Ижевске
Российская лыжница Наталья Крамаренко одержала победу в спринте классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 3.48,7.
Второе место заняла Анастасия Фалеева с отставанием 0,6 секунды от победительницы. Тройку призёров замкнула Алёна Баранова (+1,0).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
20 декабря 2025, суббота. 13:58 МСК
Окончено
1
Наталья Крамаренко
Свердловская область
3:48.62
2
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+0.64
3
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+1.08
