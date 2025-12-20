Скидки
Наталья Крамаренко победила в классическом спринте на этапе Кубка России в Ижевске

Наталья Крамаренко победила в классическом спринте на этапе Кубка России в Ижевске
Комментарии

Российская лыжница Наталья Крамаренко одержала победу в спринте классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 3.48,7.

Второе место заняла Анастасия Фалеева с отставанием 0,6 секунды от победительницы. Тройку призёров замкнула Алёна Баранова (+1,0).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
20 декабря 2025, суббота. 13:58 МСК
Окончено
1
Наталья Крамаренко
Свердловская область
3:48.62
2
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+0.64
3
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+1.08

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, женщины. Результаты:

  1. Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 3.48,7.
  2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — отставание 0,6.
  3. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск) +1,0.
  4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +2,0.
  5. Ксения Шорохова (Тюменская область) +6,1.
  6. Анна Королёва (Беларусь) +12,3.
