Александр Терентьев выиграл спринт на Кубке России в Ижевске, Большунов — четвёртый

Российский лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 3.18,7.

Второе место занял Константин Тиунов с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+1,1). Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов финишировал четвёртым (+3,7).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, мужчины. Результаты:

Александр Терентьев — 3.18,7. Константин Тиунов — отставание 1,0. Сергей Ардашев +1,1. Александр Большунов +3,7. Владислав Осипов +6,6. Александр Бакуров +8,4.

