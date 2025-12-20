Александр Терентьев выиграл спринт на Кубке России в Ижевске, Большунов — четвёртый
Российский лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 3.18,7.
Второе место занял Константин Тиунов с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+1,1). Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов финишировал четвёртым (+3,7).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, мужчины. Результаты:
- Александр Терентьев — 3.18,7.
- Константин Тиунов — отставание 1,0.
- Сергей Ардашев +1,1.
- Александр Большунов +3,7.
- Владислав Осипов +6,6.
- Александр Бакуров +8,4.
