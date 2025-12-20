Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Терентьев выиграл спринт на Кубке России в Ижевске, Большунов — четвёртый

Александр Терентьев выиграл спринт на Кубке России в Ижевске, Большунов — четвёртый
Комментарии

Российский лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 3.18,7.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
20 декабря 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
3:18.74
2
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+1.04
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1.17

Второе место занял Константин Тиунов с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+1,1). Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов финишировал четвёртым (+3,7).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Спринт, классический стиль, мужчины. Результаты:

  1. Александр Терентьев — 3.18,7.
  2. Константин Тиунов — отставание 1,0.
  3. Сергей Ардашев +1,1.
  4. Александр Большунов +3,7.
  5. Владислав Осипов +6,6.
  6. Александр Бакуров +8,4.
Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymAhfuL
Материалы по теме
Наталья Крамаренко победила в классическом спринте на этапе Кубка России в Ижевске
Материалы по теме
Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву
Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android