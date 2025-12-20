Австрийка Хюттер выиграла скоростной спуск на Кубке мира во Франции, Линдси Вонн — третья
Австрийская горнолыжница Корнелия Хюттер одержала победу в скоростном спуске в рамках этапа Кубка мира — 2025/2026 в Валь-д'Изере (Франция). Она прошла трассу за 1.41,54.
Второе место заняла представительница Германии Кира Вайдле с отставанием 0,26 секунды. Тройку призёров замкнула легендарная 41-летняя американка Линдси Вонн (+0,35).
Горные лыжи. Кубок мира – 2025/2026. Валь-д'Изер. Скоростной спуск. Женщины. Результаты:
- Корнелия Хюттер (Австрия) — 1.41,54.
- Кира Вайдле (Германия) — отставание 0,26.
- Линдси Вонн (США) +0,35.
- Илка Штухец (Словения) +0,39.
- Лаура Пировано (Италия) +0,41.
- Эстер Ледецка (Чехия) +0,46.
