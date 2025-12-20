Терентьев: на Кубке мира ловить нечего. Расстроен, что уровень спринта в России упал
Российский лыжник Александр Терентьев высказался о своей победе в спринте классическим стилем на этапе Кубка России в Ижевске, выразив расстройство по поводу уровня соревнований в России.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
20 декабря 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
3:18.74
2
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+1.04
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1.17
«У меня смешанные чувства. В прологе я пришёл 15‑м: для меня это необычно, потому что для спринтера пролог — самая главная часть. Если ты 15‑й в прологе, то на Кубке мира тебе вообще ловить нечего.
Внутри у меня какая‑то пустота. Вся ситуация, которая происходит в мире, для меня очень тяжёлая. Я очень расстроен, что за четыре года спринт в России упал настолько, что мы бегаем по 3 минуты 20 секунд и для нас это считается быстро. Я очень расстроен из‑за всего этого и в прологе не смог собраться», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».
