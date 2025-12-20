Александр Большунов сделает подарок болельщику с лучшим плакатом на Кубке России в Ижевске

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал фотографии с болельщиками на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Ижевске. Спортсмен пообещал подарить подарок автору лучшего плаката в воскресенье, 21 декабря.

«Спасибо за поддержку! Завтра за лучший плакат поддержки вручу варежки!!!» — написал Большунов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Большунова

В рамках этапа Кубка России в Ижевске в спринтерской гонке классическим стилем Александр Большунов занял четвёртое место в финале. Завтра, 21 декабря, состоится гонка с раздельным стартом на дистанции 20 км классическим стилем.