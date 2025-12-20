Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов сделает подарок болельщику с лучшим плакатом на Кубке России в Ижевске

Александр Большунов сделает подарок болельщику с лучшим плакатом на Кубке России в Ижевске
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал фотографии с болельщиками на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Ижевске. Спортсмен пообещал подарить подарок автору лучшего плаката в воскресенье, 21 декабря.

«Спасибо за поддержку! Завтра за лучший плакат поддержки вручу варежки!!!» — написал Большунов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Большунова

Фото: Из личного архива Большунова

В рамках этапа Кубка России в Ижевске в спринтерской гонке классическим стилем Александр Большунов занял четвёртое место в финале. Завтра, 21 декабря, состоится гонка с раздельным стартом на дистанции 20 км классическим стилем.

Материалы по теме
Александр Терентьев выиграл спринт на Кубке России в Ижевске, Большунов — четвёртый
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android