«К нормальным буду подходить». Большунов эмоционально отказал журналисту в интервью

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов эмоционально отказал журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову в интервью. Видео напряжённого момента в своём телеграм-канале поделился Гореванов.

Большунов (представителю организаторов): Я лучше от себя потом сниму и всё. Этот (показывает на Гореванова) ещё хуже.
Журналист: А я чем хуже? Ну давай расскажи.
Большунов: Давай.
Журналист: Ну, давай, два вопроса.
Большунов: Чтобы прославиться, Большунов не нужен. Занимайтесь, делайте интервью классные, тогда будут вас знать.
Журналист: Причём здесь это?
Большунов: А вы, вы лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят! До свидания. К нормальным, хорошим (повышает голос) я буду подходить, здороваться, обнимать. Вот так! Вот так! Всё! – сказал Большунов на видео.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отметим, что инцидент произошёл после того, как Большунов занял четвёртое место в финале спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2025/2026 в Ижевске.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
20 декабря 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
3:18.74
2
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+1.04
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1.17
