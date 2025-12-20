«К нормальным буду подходить». Большунов эмоционально отказал журналисту в интервью

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов эмоционально отказал журналисту «Матч ТВ» Михаилу Гореванову в интервью. Видео напряжённого момента в своём телеграм-канале поделился Гореванов.

Большунов (представителю организаторов): Я лучше от себя потом сниму и всё. Этот (показывает на Гореванова) ещё хуже.

Журналист: А я чем хуже? Ну давай расскажи.

Большунов: Давай.

Журналист: Ну, давай, два вопроса.

Большунов: Чтобы прославиться, Большунов не нужен. Занимайтесь, делайте интервью классные, тогда будут вас знать.

Журналист: Причём здесь это?

Большунов: А вы, вы лишь бы Большунова засунуть куда-нибудь, чтобы больше рейтинги были. Ребят! До свидания. К нормальным, хорошим (повышает голос) я буду подходить, здороваться, обнимать. Вот так! Вот так! Всё! – сказал Большунов на видео.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отметим, что инцидент произошёл после того, как Большунов занял четвёртое место в финале спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2025/2026 в Ижевске.