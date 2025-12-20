Александр Большунов — о спринте в Ижевске: какой-то старт сегодня непонятный
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов высказался о спринтерской гонке на этапе Кубка России в Ижевске. Спортсмена расстроило, что болельщиков не допустили до трассы.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
20 декабря 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
3:18.74
2
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+1.04
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1.17
— Как гонка?
— Всё отлично (улыбается). С настоящими людьми я готов общаться, обниматься, давать интервью и дарить подарки. Надо бегать гонки от души, для болельщиков.
Единственное, сегодня не пустили болельщиков. Они обращались ко мне, чтобы их пропустили. В том году они прямо здесь [у трассы] стояли. Люди приезжают, стараются. Хотелось бы, чтобы ставили ограждения и допускали их до трассы. Тогда будет вообще круто.
Какой-то старт сегодня непонятный (улыбается), — приводит слова Большунова телеграм-канал «Лыжный клуб «Вятка».
