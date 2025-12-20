Швейцарец Франьо фон Алльмен одержал победу в скоростном спуске на этапе КМ в Валь-Гардене

Двукратный чемпион мира швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен одержал победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира – 2025/2026 в итальянском Валь-Гардене.

Фон Алльмен финишировал с результатом 1.58,67. Вторым на финише стал ещё один швейцарский горнолыжник Марко Одерматт (+0,30), замкнул тройку призёров в данном виде программы итальянец Флориан Шидер (+0,98).

Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Валь-Гарден (Италия). Скоростной спуск. Мужчины.

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 1.58,67.

2. Марко Одерматт (Швейцария) +0,30.

3. Флориан Шидер (Италия) +0,98.

4. Нильс Альфанд (Франция) +1,00.

5. Аллесио Миджиано (Швейцария) + 1,04.

6. Доминик Парис (Италия) +1,11.