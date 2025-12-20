Скидки
Главная Лыжи Новости

«Не надо вести себя как истеричка». Губерниев оценил поведение Большунова

«Не надо вести себя как истеричка». Губерниев оценил поведение Большунова
Дмитрий Губерниев
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на этапе КР в Ижевске. Спортсмен отказался от общения с журналистом после спринта, в котором стал четвёртым.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
20 декабря 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
3:18.74
2
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+1.04
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+1.17

«Большунов – великий чемпион, выдающийся лыжник XXI века, все мы уважаем его заслуги. Но не надо вести себя как истеричка. Что это за ерунда? Странная история. Да, он нервничает и понимает, что что‑то идёт не так. Сейчас опять поднимется вой по поводу травли и всего остального. Но это ерунда полная. И слова про PR… Это нас всех сопровождает. Все мы пиаримся на наших великих спортсменах, да? Да. Но кто бы знал наших великих чемпионов, если бы не телевидение и журналисты? Огромное количество людей, которые что‑то выигрывали, но о них никто и ничего не помнит. Поэтому хочется сказать: «Поспокойнее, дорогой ты наш Большунов», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

