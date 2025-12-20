«Не надо вести себя как истеричка». Губерниев оценил поведение Большунова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на этапе КР в Ижевске. Спортсмен отказался от общения с журналистом после спринта, в котором стал четвёртым.

«Большунов – великий чемпион, выдающийся лыжник XXI века, все мы уважаем его заслуги. Но не надо вести себя как истеричка. Что это за ерунда? Странная история. Да, он нервничает и понимает, что что‑то идёт не так. Сейчас опять поднимется вой по поводу травли и всего остального. Но это ерунда полная. И слова про PR… Это нас всех сопровождает. Все мы пиаримся на наших великих спортсменах, да? Да. Но кто бы знал наших великих чемпионов, если бы не телевидение и журналисты? Огромное количество людей, которые что‑то выигрывали, но о них никто и ничего не помнит. Поэтому хочется сказать: «Поспокойнее, дорогой ты наш Большунов», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».