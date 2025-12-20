Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов идёт вторым

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов идёт третьим в общем зачёте Кубка России – 2025/2026. После спринта в Ижевске в его активе стало 496 очков. Лидером по-прежнему является Сергей Ардашев (778).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 532 очка.

2. Александр Большунов (Татарстан) — 317.

3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 303.

4. Сергей Забалуев (Татарстан) — 272.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 261.

6. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 230.

6. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 230.

8. Артём Мальцев (Тюменская область) – 229.

9. Сергей Волков (Татарстан) – 224.

10. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 218.