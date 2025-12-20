Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов идёт вторым

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов идёт вторым
Александр Большунов
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов идёт третьим в общем зачёте Кубка России – 2025/2026. После спринта в Ижевске в его активе стало 496 очков. Лидером по-прежнему является Сергей Ардашев (778).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 532 очка.
2. Александр Большунов (Татарстан) — 317.
3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 303.
4. Сергей Забалуев (Татарстан) — 272.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 261.
6. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 230.
6. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 230.
8. Артём Мальцев (Тюменская область) – 229.
9. Сергей Волков (Татарстан) – 224.
10. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 218.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
«Не надо вести себя как истеричка». Губерниев оценил поведение Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android