Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов идёт вторым

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов идёт третьим в общем зачёте Кубка России – 2025/2026. После спринта в Ижевске в его активе стало 496 очков. Лидером по-прежнему является Сергей Ардашев (778).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:
1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 532 очка.
2. Александр Большунов (Татарстан) — 317.
3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 303.
4. Сергей Забалуев (Татарстан) — 272.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 261.
6. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 230.
6. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 230.
8. Артём Мальцев (Тюменская область) – 229.
9. Сергей Волков (Татарстан) – 224.
10. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 218.