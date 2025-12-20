Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая идёт первой, а Жамбалова — третья

Представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам спринта на этапе в Ижевске. В активе спортсменки 421 очко. Второе место занимает Алина Пеклецова (336 очков), а тройку сильнейших замыкает Алиса Жамбалова (336).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 421 очко.

2. Алина Пеклецова (Вологодская область) – 336.

3. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 336.

4. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 291.

5. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 285.

6. Татьяна Сорина (Тюменская область) – 272.

7. Вероника Степанова (Татарстан область) – 242.

8. Арина Кусургашева (Алтай) — 233.

9. Екатерина Никитина (Москва) – 227.

10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 223.