Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов — 14-й

Лыжник Сергей Ардашев лидирует в спринтерском зачёте Кубка России – 2025/2026. В его активе 165 очков после четырёх гонок. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов идёт 14-м, набрав 56 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 165 очков.

2. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 152.

3. Сергей Забалуев (Татарстан) — 91.

4. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 89.

4. Данила Карпасюк (Челябинская область — Красноярский край) — 89.

6. Иван Горбунов (Татарстан) — 79.

7. Сергей Волков (Татарстан) – 76.

8. Иван Безматерных (ЯНАО — Пермский край) — 73.

9. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 72.

10. Владислав Афанасьев (Татарстан) – 67.

…

14. Александр Большунов (Татарстан) — 56.