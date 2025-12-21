Скидки
Все новости
Главная Лыжи Новости

Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов — 14-й

Сергей Ардашев
Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев лидирует в спринтерском зачёте Кубка России – 2025/2026. В его активе 165 очков после четырёх гонок. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов идёт 14-м, набрав 56 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 165 очков.
2. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 152.
3. Сергей Забалуев (Татарстан) — 91.
4. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 89.
4. Данила Карпасюк (Челябинская область — Красноярский край) — 89.
6. Иван Горбунов (Татарстан) — 79.
7. Сергей Волков (Татарстан) – 76.
8. Иван Безматерных (ЯНАО — Пермский край) — 73.
9. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 72.
10. Владислав Афанасьев (Татарстан) – 67.

14. Александр Большунов (Татарстан) — 56.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
