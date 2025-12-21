Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Баранова идёт первой, Ступак замыкает топ-10

Призёр ЧР по лыжным гонкам Алёна Баранова возглавляет спринтерский зачёт Кубка России – 2025/2026, набрав 158 очков после четырёх гонок. Олимпийская чемпионка 2022 года Юлия Ступак расположилась на 10-м месте, имея в активе 77 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт, женщины:

1. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 158 очков.

2. Анастасия Фалеева (Татарстан) — 147.

3. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 114.

4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 112.

5. Татьяна Сорина (Тюменская область) – 87.

5. Милена Габушева (Коми) — 87.

7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 86.

8. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 78.

8. Екатерина Евтягина (Оренбургская область — Свердловская область) — 78.

10. Юлия Ступак (Коми) – 77.