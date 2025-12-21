Скидки
Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Баранова идёт первой, Ступак замыкает топ-10

Комментарии

Призёр ЧР по лыжным гонкам Алёна Баранова возглавляет спринтерский зачёт Кубка России – 2025/2026, набрав 158 очков после четырёх гонок. Олимпийская чемпионка 2022 года Юлия Ступак расположилась на 10-м месте, имея в активе 77 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт, женщины:

1. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 158 очков.
2. Анастасия Фалеева (Татарстан) — 147.
3. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 114.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 112.
5. Татьяна Сорина (Тюменская область) – 87.
5. Милена Габушева (Коми) — 87.
7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 86.
8. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 78.
8. Екатерина Евтягина (Оренбургская область — Свердловская область) — 78.
10. Юлия Ступак (Коми) – 77.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Комментарии
