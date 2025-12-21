Лыжные гонки, Кубок России, 4-й этап, женщины: во сколько начало гонки 15 км, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, в Ижевске в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка классическим стилем на 15 км. Начало — в 10:30 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Женщины. 15 км. Классический стиль. Старт-лист (частично):

1. Ярослава Тугучева (Пензенская область).

2. Валерия Гундарцова (Санкт-Петербург).

3. Аида Сарвиро (Республика Марий Эл).

4. Ксения Токарева (Удмуртская Республика).

5. Феклиния Антонова (Удмуртская Республика).

36. Юлия Ступак (Республика Коми)

43. Татьяна Сорина (Тюменская область)

57. Алина Пеклецова (Вологодская область)