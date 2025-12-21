Скидки
Лыжные гонки, Кубок России, 4-й этап, женщины: во сколько начало гонки 15 км, где смотреть

Лыжные гонки, Кубок России, 4-й этап, женщины: во сколько начало гонки 15 км, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, в Ижевске в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка классическим стилем на 15 км. Начало — в 10:30 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Женщины. 15 км. Классический стиль
21 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап, Ижевск. Женщины. 15 км. Классический стиль. Старт-лист (частично):

1. Ярослава Тугучева (Пензенская область).

2. Валерия Гундарцова (Санкт-Петербург).

3. Аида Сарвиро (Республика Марий Эл).

4. Ксения Токарева (Удмуртская Республика).

5. Феклиния Антонова (Удмуртская Республика).

36. Юлия Ступак (Республика Коми)

43. Татьяна Сорина (Тюменская область)

57. Алина Пеклецова (Вологодская область)

Комментарии
