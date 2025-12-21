Вероника Степанова сошла с гонки с раздельного старта на 15 км на Кубке России в Ижевске

Олимпийская чемпионка 2022 года в женской эстафете российская лыжница Вероника Степанова сошла с гонки с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем, которая проходит в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Спортсменке стало плохо в районе середины дистанции. Ей оказал помощь персонал гонки. По всей видимости, Степанова получила травму.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости гонка ещё продолжается. Всего на старт 15-километровой разделки вышли 59 лыжниц. В текущем сезоне-2025/2026 Вероника Степанова одержала две победы на этапе Кубка России, который проходил в Чусовом (в спринте и гонке преследования).