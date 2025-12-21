Евгения Крупицкая выиграла разделку на этапе Кубка России в Ижевске
Российская лыжница Евгения Крупицкая одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 43.44,5.
Второе место заняла Алина Пеклецова, отставшая от победительницы на 5,4 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (+51,9).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Женщины. 15 км. Классический стиль
21 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
43:44.5
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.4
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+51.9
