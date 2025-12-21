Евгения Крупицкая выиграла разделку на этапе Кубка России в Ижевске

Российская лыжница Евгения Крупицкая одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Она преодолела дистанцию за 43.44,5.

Второе место заняла Алина Пеклецова, отставшая от победительницы на 5,4 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Кулешова (+51,9).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Гонка с раздельного старта на 15 км, классический стиль, женщины. Результаты:

Евгения Крупицкая (Санкт-Петербуг) — 43.44,5. Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 5,4. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) +51,9. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +51,9. Екатерина Шибекина (Московская область) +1.30,5.