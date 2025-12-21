«Честно, я в шоке». Евгения Крупицкая оценила победу на Кубке России в Ижевске

Российская лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске.

«Честно, я в шоке. Долгожданная победа. Я прекрасно держала дистанцию, попадала в толчки. Мне было комфортно заходить в подъёмы на первом и втором кругах, на третьем было уже потяжелее. Сложилось хорошее скольжение, держание, самочувствие. Всё это и вылилось в результат», — приводит слова Крупицкой «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Гонка с раздельного старта на 15 км, классический стиль, женщины. Результаты:

Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 43.44,5. Алина Пеклецова (Вологодская область) — отставание 5,4. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) +51,9.