«Честно, я в шоке». Евгения Крупицкая оценила победу на Кубке России в Ижевске
Российская лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Женщины. 15 км. Классический стиль
21 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
43:44.5
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.4
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+51.9
«Честно, я в шоке. Долгожданная победа. Я прекрасно держала дистанцию, попадала в толчки. Мне было комфортно заходить в подъёмы на первом и втором кругах, на третьем было уже потяжелее. Сложилось хорошее скольжение, держание, самочувствие. Всё это и вылилось в результат», — приводит слова Крупицкой «Матч ТВ».
