Сергей Ардашев выиграл разделку на Кубке России в Ижевске, Александр Большунов — пятый

Российский лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 20 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске. Он преодолел дистанцию за 50.41,9.

Второе место занял Илья Семиков, отставший от победителя на 17,2 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин (+34,3). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал пятый результат (+39,8).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 4, Ижевск, Россия
Мужчины. 20 км. Классический стиль
21 декабря 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
50:41.9
2
Илья Семиков
Республика Коми
+17.2
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+34.3

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Ижевск. Гонка с раздельного старта на 20 км, классический стиль, мужчины. Результаты:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 50.41,9.
  2. Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 17,2.
  3. Алексей Червоткин (Тюменская область) +34,3.
  4. Илья Порошкин (Республика Коми) +36,5.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) +39,8.
