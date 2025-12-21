Скидки
Главная Лыжи Новости

Российские горнолыжники заняли 52-е и 61-е места в гигантском слаломе на КМ в Италии

Российские горнолыжники заняли 52-е и 61-е места в гигантском слаломе на КМ в Италии
Российские горнолыжники Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли выйти во вторую попытку в гигантском слаломе на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Альта-Бадии (Италия).

Лучшее время в первой попытке показал чемпион мира, призёр Олимпийских игр горнолыжник из Австрии Марко Шварц, преодолевший трассу за 1.16,00. Андриенко занял 52-е место с отставанием 3,67 секунды. Кузнецов показал 61-й результат, отстав от Шварца на 4,64 секунды.

Александр Андриенко и Иван Кузнецов получили нейтральный статус от Международной лыжной федерации (FIS). Помимо них, нейтральный статус также дали горнолыжнику Симону Ефимову.

