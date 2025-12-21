Скидки
София Годжа выиграла супергигант на этапе Кубка мира во Франции, Линдси Вонн — третья

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года итальянская горнолыжница София Годжа одержала победу в супергиганте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Валь-д'Изере (Франция). Она прошла трассу за 1.20,24.

Второе место заняла представительница Новой Зеландии Элис Робинсон с отставанием 0,15 секунды. Тройку призёров замкнула легендарная 41-летняя американка Линдси Вонн (+0,36).

Горные лыжи. Кубок мира – 2025/2026. Валь-д'Изер. Супергигант. Женщины. Результаты:

  1. София Годжа (Италия) — 1.20,24.
  2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) — отставание 0,15.
  3. Линдси Вонн (США) +0,36.
  4. Елена Куртони (Италия) +0,73.
  5. Камиль Черутти (Франция) +0,82.
Комментарии
