«Сущность людей, начинают провоцировать». Бородавко — о конфликте Большунова с журналистом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал конфликт трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с журналистом.

— Я бы посоветовал журналистам успокоиться и не провоцировать Александра, оставить его в покое. Тогда будет всё нормально. Думаю, сам Александр постепенно адаптируется, вместе с результатами придёт психологическая уверенность и всё наладится. Я бы не драматизировал эту ситуацию. Все мы люди. Кто‑то кому‑то нравится, а кто‑то не нравится. Делать из этого какие‑то громкие заявления или переходить на оскорбления, как это делают некоторые журналисты, не стоит.

— Однако Александра же никто не хотел оскорбить.

— Всё может быть. Но как это всё преподносилось, и для чего это всё было опубликовано в прессе, транслировалось в эфир… Вот это мне непонятно. Если это произошло, то зачем это давать в эфир? То есть это сущность людей, начинают провоцировать. Если бы не было желания провоцировать, то это бы и не было запущено в эфир. Тогда и создаётся впечатление, что это делается намеренно, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».