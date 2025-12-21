Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Сущность людей, начинают провоцировать». Бородавко — о конфликте Большунова с журналистом

«Сущность людей, начинают провоцировать». Бородавко — о конфликте Большунова с журналистом
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал конфликт трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с журналистом.

— Я бы посоветовал журналистам успокоиться и не провоцировать Александра, оставить его в покое. Тогда будет всё нормально. Думаю, сам Александр постепенно адаптируется, вместе с результатами придёт психологическая уверенность и всё наладится. Я бы не драматизировал эту ситуацию. Все мы люди. Кто‑то кому‑то нравится, а кто‑то не нравится. Делать из этого какие‑то громкие заявления или переходить на оскорбления, как это делают некоторые журналисты, не стоит.

— Однако Александра же никто не хотел оскорбить.
— Всё может быть. Но как это всё преподносилось, и для чего это всё было опубликовано в прессе, транслировалось в эфир… Вот это мне непонятно. Если это произошло, то зачем это давать в эфир? То есть это сущность людей, начинают провоцировать. Если бы не было желания провоцировать, то это бы и не было запущено в эфир. Тогда и создаётся впечатление, что это делается намеренно, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Материалы по теме
Видео
«К нормальным буду подходить». Большунов эмоционально отказал журналисту в интервью
Материалы по теме
Скандал с Большуновым затмил всё. Но в российских лыжах и без него много интересного!
Скандал с Большуновым затмил всё. Но в российских лыжах и без него много интересного!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android