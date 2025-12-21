Бородавко объяснил не самые удачные выступления Большунова в сезоне-2025/2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в сезоне-2025/2026.

— В принципе, все фавориты и проявили себя в этой гонке. Тот же самый Ардашев победил, а Червоткин за третье место поборолся и попал в тройку. Большунов уже с небольшим проигрышем. Тоже включается в борьбу, начинает набирать своё состояние. В принципе, уже нет такого большого отрыва от лидера. Так что смотрим вперёд, идём дальше. Будем надеяться, что у Большунова форма будет постепенно набираться и он будет приходить в себя.

— Как вообще можно объяснить, почему Александр ещё не в форме, и пока занимает только пятое место в разделке?

— По мановению палочки ничего не происходит. Нужно прорабатывать мышцы. Находиться на более высоких мощностных работах. Чуть больше терпеть. Лучше подготовиться функционально. Всё это приходит именно со стартами. Но и проигрыш не настолько критичный. Всё придёт. Нужно подождать, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».