Александр Большунов показал фотографию со своими болельщиками на КР в Ижевске

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал фотографию с болельщиками на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Ижевске.

«Спасибо, Ижевск!» — написал Большунов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Большунова

В рамках этапа Кубка России в Ижевске в спринтерской гонке классическим стилем Александр Большунов занял четвёртое место в финале. В гонке с раздельным стартом на дистанции 20 км классическим стилем он стал пятым.

Ранее Большунов вступил в конфликт с журналистом после спринта в Ижевске. В текущем сезоне-2025/2026 Александр поднимался на подиум этапов Кубка России дважды.