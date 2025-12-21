«Нужно поклониться в ноги сервису». Червоткин — после бронзы в гонке классикой в Ижевске

Олимпийский чемпион (2022) по лыжным гонкам Алексей Червоткин, выигравший бронзу в гонке на 20 км классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске, заявил, что особую благодарность выражает сервису за подготовку лыж в тяжёлых погодных условиях.
— Сегодня очень непростые погодные условия. Снег идёт, морось, трасса тяжёлая. В такой ситуации очень многое зависит от работы лыж. У меня с инвентарём всё было хорошо. Поэтому нужно просто поклониться в ноги сервису за подготовку лыж.
— По дистанции вас вели больше по времени Ильи Семикова или Сергея Ардашева?
— По Илье. Он же бежал раньше меня. А Сергей стартовал позже. К тому же к Семикову по секундам я был поближе. Так что ориентировался на него, — приводит слова Червоткина «Тюменская арена».
