FIS Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Лыжи

Квалификация Кубка мира по прыжкам с трамплина 2025/2026: прямая трансляция мужских прыжков в Оберстдорфе начнется в 18:30

Начало прямой видеотрансляции квалификации Кубка мира по прыжкам с трамплина
28 декабря в 18:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция квалификации Кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин в немецком Оберстдорфе. Атлеты будут прыгать с большого трамплина HS 137.

Смотрите прыжки с трамплина здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Кубок мира по прыжкам с трамплина сезона-2025/2026 начался в ноябре на трамплинном комплексе в норвежском Лиллехаммере.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

