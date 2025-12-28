Начало прямой видеотрансляции квалификации Кубка мира по прыжкам с трамплина

28 декабря в 18:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция квалификации Кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин в немецком Оберстдорфе. Атлеты будут прыгать с большого трамплина HS 137.
Кубок мира по прыжкам с трамплина сезона-2025/2026 начался в ноябре на трамплинном комплексе в норвежском Лиллехаммере.
