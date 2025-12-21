Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая лидирует, Пеклецова — вторая
Российская лыжница Евгения Крупицкая после победы в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске лидирует в дистанционном зачёте соревнований. В её активе 295 очков.
Вторую строчку занимает Алина Пеклецова (283). Тройку сильнейших замыкает Лидия Горбунова (186).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 295 очков.
- Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 283.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 186.
- Екатерина Никитина (Москва) — 181.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 170.
- Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 169.
- Екатерина Шибекина (Московская область) — 163.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 156.
- Дарья Непряева (Татарстан) — 145.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 139.
