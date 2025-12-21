Скидки
Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая лидирует, Пеклецова — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая после победы в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске лидирует в дистанционном зачёте соревнований. В её активе 295 очков.

Вторую строчку занимает Алина Пеклецова (283). Тройку сильнейших замыкает Лидия Горбунова (186).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

  1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 295 очков.
  2. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 283.
  3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 186.
  4. Екатерина Никитина (Москва) — 181.
  5. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 170.
  6. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 169.
  7. Екатерина Шибекина (Московская область) — 163.
  8. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 156.
  9. Дарья Непряева (Татарстан) — 145.
  10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 139.
Календарь Кубка России - 2025/2026
