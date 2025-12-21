Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая укрепила лидерство, Пеклецова — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая укрепила лидерство, Пеклецова — вторая
Представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам гонки на 15 км классическим стилем на этапе в Ижевске. В активе спортсменки 471 очко.

Второе место занимает Алина Пеклецова (383), а тройку сильнейших замыкает Алиса Жамбалова (306).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

  1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 471 очко.
  2. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 383.
  3. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 306.
  4. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 303.
  5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 302.
  6. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 296.
  7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 251.
  8. Дарья Канева (Республика Коми) — 245.
  9. Вероника Степанова (Татарстан) — 242.
  10. Екатерина Шибекина (Московская область) — 237.
Календарь Кубка России - 2025/2026
«Честно, я в шоке». Евгения Крупицкая оценила победу на Кубке России в Ижевске
