Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая укрепила лидерство, Пеклецова — вторая
Представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам гонки на 15 км классическим стилем на этапе в Ижевске. В активе спортсменки 471 очко.
Второе место занимает Алина Пеклецова (383), а тройку сильнейших замыкает Алиса Жамбалова (306).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 471 очко.
- Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 383.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 306.
- Ксения Шорохова (Тюменская область) — 303.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) — 302.
- Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 296.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 251.
- Дарья Канева (Республика Коми) — 245.
- Вероника Степанова (Татарстан) — 242.
- Екатерина Шибекина (Московская область) — 237.
