Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — первый, Большунов — третий

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в гонке с раздельного старта на дистанции 20 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске лидирует в дистанционном зачёте соревнований. В его активе 317 очков.

Вторую строчку занимает Иван Якимушкин с результатом 207 очков. Тройку лидеров замыкает Александр Большунов (204).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 317 очков.
  2. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 207.
  3. Александр Большунов (Татарстан) — 204.
  4. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 194.
  5. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 186.
  6. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 158.
