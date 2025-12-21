Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — первый, Большунов — третий
Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в гонке с раздельного старта на дистанции 20 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске лидирует в дистанционном зачёте соревнований. В его активе 317 очков.
Вторую строчку занимает Иван Якимушкин с результатом 207 очков. Тройку лидеров замыкает Александр Большунов (204).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Татарстан) — 317 очков.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 207.
- Александр Большунов (Татарстан) — 204.
- Алексей Червоткин (Тюменская область) — 194.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 186.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 158.
