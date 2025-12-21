Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов идёт вторым

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в гонке с раздельного старта на дистанции 20 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 582 очка.

Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (355). Тройку сильнейших замыкает Павел Соловьёв (314).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 582 очка. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 335. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 314. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 293. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 292. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 258. Артём Мальцев (Тюменская область) — 251. Александр Терентьев (Тюменская область) — 233. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 230. Илья Семиков (Республика Коми) — 226.