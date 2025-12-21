Скидки
Лыжи

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов идёт вторым

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев продолжает лидировать, Большунов идёт вторым
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в гонке с раздельного старта на дистанции 20 км классическим стилем в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Ижевске продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 582 очка.

Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (355). Тройку сильнейших замыкает Павел Соловьёв (314).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 582 очка.
  2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 335.
  3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 314.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 293.
  5. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 292.
  6. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 258.
  7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 251.
  8. Александр Терентьев (Тюменская область) — 233.
  9. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 230.
  10. Илья Семиков (Республика Коми) — 226.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Комментарии
