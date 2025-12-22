Ски-альпинист Никита Филиппов принял приглашение на Олимпиаду-2026 от МОК

Российский ски-альпинист Никита Филиппов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпийских играх — 2026.

«Приглашение прислали. Вчера вечером я отправил все документы. Я рад, это официальное приглашение, которое мне пришло. Приглашение с моей стороны принято и подтверждено. Я разгоняюсь и набираю форму», — приводит слова Филиппова ТАСС.

Ранее россиянин получил нейтральный статус, который дал ему право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски‑альпинизма (ISMF). Никита квалифицировался на Олимпиаду‑2026.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Ски‑альпинизм в Италии будет впервые представлен на Олимпиаде. В программу войдут личные спринтерские гонки у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.