Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стал известен состав сборной Финляндии на «Тур де Ски» — 2026

Стал известен состав сборной Финляндии на «Тур де Ски» — 2026
Ийво Нисканен
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, финская сборная по лыжным гонкам в социальных сетях обнародовала список участников на многодневную гонку «Тур де Ски» — 2026. В состав попали Ийво и Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу, а также Криста Пярмякоски.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2026. Состав сборной Финляндии:

мужчины: Ийво Нисканен, Нико Анттола, Лаури Вуоринен, Петтери Койвисто, Ниило Мойланен, Йони Мяки, Ристоматти Хакола и Пертту Хювяринен;

женщины: Ясми Йоэнсуу, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Ясмин Кахара, Йоханна Матинтало, Вильма Ниссинен и Вильма Рююттю.

На этот раз легендарная многодневка пройдёт в Италии с 28 декабря по 4 января 2026 года.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Точь-в-точь не списывай! Непряева на Кубке мира выступила даже лучше Коростелёва
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android