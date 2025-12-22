Стал известен состав сборной Финляндии на «Тур де Ски» — 2026

Сегодня, 22 декабря, финская сборная по лыжным гонкам в социальных сетях обнародовала список участников на многодневную гонку «Тур де Ски» — 2026. В состав попали Ийво и Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу, а также Криста Пярмякоски.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2026. Состав сборной Финляндии:
мужчины: Ийво Нисканен, Нико Анттола, Лаури Вуоринен, Петтери Койвисто, Ниило Мойланен, Йони Мяки, Ристоматти Хакола и Пертту Хювяринен;
женщины: Ясми Йоэнсуу, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Ясмин Кахара, Йоханна Матинтало, Вильма Ниссинен и Вильма Рююттю.
На этот раз легендарная многодневка пройдёт в Италии с 28 декабря по 4 января 2026 года.