Стал известен состав сборной Финляндии на «Тур де Ски» — 2026

Сегодня, 22 декабря, финская сборная по лыжным гонкам в социальных сетях обнародовала список участников на многодневную гонку «Тур де Ски» — 2026. В состав попали Ийво и Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу, а также Криста Пярмякоски.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2026. Состав сборной Финляндии:

мужчины: Ийво Нисканен, Нико Анттола, Лаури Вуоринен, Петтери Койвисто, Ниило Мойланен, Йони Мяки, Ристоматти Хакола и Пертту Хювяринен;

женщины: Ясми Йоэнсуу, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски, Ясмин Кахара, Йоханна Матинтало, Вильма Ниссинен и Вильма Рююттю.

На этот раз легендарная многодневка пройдёт в Италии с 28 декабря по 4 января 2026 года.