Тёнсет выразил недовольство критериями отбора в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Дидрик Тёнсет раскритиковал критерии отбора в свою национальную команду на «Тур де Ски». После того как его имени не оказалось среди участников многодневки, Дидрик отметил, что норвежская лыжная федерация нарушает собственные правила. Перед утверждением критериев он направил свои предложения в адрес руководства федерации, но остался недоволен их трактовкой.

«Мой главный конкурент — не спортсмены, с которыми я соревнуюсь, а то, как правила отбора используются руководством сборной, или то, как она злоупотребляет ими. Когда новые критерии были опубликованы, из наших пяти предложений было принято только одно», — приводит слова Тёнсета NRK.

На критику спортсмена ответил главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Пер Элиас Кальфосс.

«Критерии были подготовлены в рамках открытого и тщательного процесса с участием тренеров, лыжных округов и других представителей лыжного сообщества Норвегии. Полученные предложения были учтены в общей оценке. Окончательный документ был рассмотрен и утверждён лыжным комитетом, и по итогам весеннего собрания сложилось впечатление, что все в целом остались довольны содержанием», — отметил он.

Тёнсет занимает 64-е место в общем зачёте КМ в сезоне-2025/2026.