FIS предоставила нейтральный статус двум российским специалистам

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус тренеру сборной России Даниле Акимову и врачу Анастасии Тихоновой, об этом сообщила пресс-служба организации.

Для участия в международных стартах под эгидой FIS российские спортсмены, тренеры и специалисты должны получить нейтральный статус. На текущий момент от FIS его получили 10 россиян, среди которых лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина.

Коростелёв и Непряева приняли участие на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе, где им удалось завоевать квоты на участие в спринте, гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Комментарии
