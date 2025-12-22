Прыгуны с трамплина Назаров и Садреев получили нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским прыгунам с трамплина Михаилу Назарову и Данилу Садрееву, об этом сообщила пресс-служба организации.

Михаил Назаров ранее принимал участие в Олимпийских играх – 2018 в корейском Пхёнчхане. Данил Садреев является серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине. Он выиграл медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина К-95.

Для участия в международных стартах под эгидой FIS российские спортсмены, тренеры и специалисты должны получить нейтральный статус. На текущий момент нейтральный статус от FIS получили 10 россиян, среди которых лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина. Коростелёв и Непряева приняли участие на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе, где им удалось завоевать квоты на участие в спринте, гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.