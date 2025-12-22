«Невероятное чувство». Пеллегрино — об участии в церемонии открытия в Сочи-2014

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился ожиданиями от предстоящей церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, где он примет участие в качестве знаменосца сборной Италии, отметив, что связывает одно из самых тёплых воспоминаний с Играми в Сочи-2014.

«Первое воспоминание, которое приходит на ум — это выход на стадион в Сочи, моя первая церемония открытия. Это было невероятное чувство, которое я до сих пор ношу в себе. Тогда я был просто частью делегации и поэтому даже не могу представить, что значит войти на стадион в роли знаменосца на домашних Олимпийских играх. Это будет безмерная радость», – приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.