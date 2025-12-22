Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Невероятное чувство». Пеллегрино — об участии в церемонии открытия в Сочи-2014

«Невероятное чувство». Пеллегрино — об участии в церемонии открытия в Сочи-2014
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился ожиданиями от предстоящей церемонии открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо, где он примет участие в качестве знаменосца сборной Италии, отметив, что связывает одно из самых тёплых воспоминаний с Играми в Сочи-2014.

«Первое воспоминание, которое приходит на ум — это выход на стадион в Сочи, моя первая церемония открытия. Это было невероятное чувство, которое я до сих пор ношу в себе. Тогда я был просто частью делегации и поэтому даже не могу представить, что значит войти на стадион в роли знаменосца на домашних Олимпийских играх. Это будет безмерная радость», – приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

Материалы по теме
Пеллегрино эмоционально прокомментировал то, что стал знаменосцем Италии на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android