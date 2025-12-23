Скидки
За сутки нейтральные статусы получили пять тренеров, два спортсмена и врач из России

За сутки нейтральные статусы получили пять тренеров, два спортсмена и врач из России
Комментарии

Вчера, 22 декабря, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральные статусы российским спортсменам и специалистам, об этом сообщила пресс-служба организации.

FIS предоставила нейтральный статус прыгунам с трамплина Михаилу Назарову и Данилу Садрееву, а также тренеру сборной России по лыжным гонкам Данилу Акимову и врачу команды Анастасии Тихоновой. В горнолыжном спорте нейтральный статус предоставили тренерам Роману и Андрею Догадкиным, Роману Галузину и Игорю Качакову.

Для участия в международных стартах под эгидой FIS российские спортсмены, тренеры и специалисты должны получить нейтральный статус. На текущий момент его получили 11 россиян, среди которых лыжники Савелий Коростелёв, Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина.

Коростелёв и Непряева приняли участие на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе, где им удалось завоевать квоты на участие в спринте, гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

