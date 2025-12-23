Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

41-летняя Линдси Вонн квалифицировалась на Олимпиаду-2026

41-летняя Линдси Вонн квалифицировалась на Олимпиаду-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн официально квалифицировалась на Олимпийские игры — 2026 в Италии. Соревнования по горнолыжному спорту пройдут на курорте Кортина-д'Ампеццо.

«Я официально прошла квалификацию на Олимпийские игры в Кортине!!!

Для меня большая честь ещё раз представлять свою страну на моих пятых и последних Олимпийских играх! Когда я приняла решение вернуться в горнолыжный спорт, всегда рассчитывала на Кортину, потому что это место для меня очень, очень особенное. Хотя я не могу гарантировать никаких результатов, могу гарантировать, что буду выкладываться на полную каждый раз, когда стартую. Независимо от того, как закончатся эти Игры, я чувствую, что уже победила.

Я благодарна за то, как складывается сезон, но это только начало. Увидимся в Кортине!!» — написала Вонн на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
41-летняя Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира после возвращения в спорт
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android