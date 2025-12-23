Скидки
Лыжи

Горнолыжник Семён Ефимов выполнил норматив для участия на Олимпиаде-2026
Российский горнолыжник Семён Ефимов выполнил квалификационный норматив для участия на Олимпийских играх — 2026 в дисциплине «слалом». Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде пройдут на курорте Кортина-д'Ампеццо (Италия).

В понедельник, 22 декабря, Ефимов стартовал в слаломе в итальянском Кронплатце на национальном чемпионате Италии, который является турниром системы FIS. Россиянин занял шестое место, на соревнованиях он выступал в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят там в нескольких индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе.

