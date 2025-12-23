«А у нас не холодно!» Савелий Коростелёв поделился видом из своего номера в Италии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поделился видео своего вида из окна в Италии.

Коростелёв готовится к выступлению на четвёртом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Тоблахе (Италия), который включён в программу многодневки «Тур де Ски». В рамках соревнований в Тоблахе пройдут спринтерские гонки свободным стилем, индивидуальные гонки на 10 км классическим стилем, масс-старты на 5 км свободным стилем и гонки преследования на 15 км классикой.

«А у нас не холодно!» — отметил на видео Коростелёв.

Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Савелий успел выступить на предыдущем этапе КМ в Давосе. Он занял 52-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стал 25-м.