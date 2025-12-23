Скидки
Мика Фермойлен снялся с «Тур де Ски» — 2025/2026. На прошлой многодневке он стал вторым

Мика Фермойлен снялся с «Тур де Ски» — 2025/2026. На прошлой многодневке он стал вторым
26-летний австрийский лыжник Мика Фермойлен объявил о снятии с грядущей многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. Соревнования пройдут с 28 декабря по 4 января в Италии.

«В этом году меня не будет на «Тур де Ски». После Давоса я заболел и почему-то моё тело просто отказывается восстанавливаться от этого. Это значит, что в этом году мне придётся смотреть «Тур де Ски» по телевизору, я не смогу вернуться, чтобы сразиться за пьедестал в моей любимой гонке года (имеется в виду масс-старт в гору. – Прим. «Чемпионата»). Увидимся в 2026 году», — написал Мика на своей странице в соцсети.

Нельзя не отметить, что на прошлом «Тур де Ски» Фермойлен занял второе место в общей зачёте многодневки.

