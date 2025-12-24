Сорин — о трудностях на КМ в Давосе: приходилось обращаться за помощью к своим друзьям

Старший тренер сборной России Егор Сорин, под руководством которого тренируются участники Кубка мира — 2025/2026 Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, рассказал, с какими трудностями столкнулись его подопечные на этапе в Давосе.

«Один сервисёр не сможет проделать ту работу, которую делают как минимум шесть сервисёров. Тестировать лыжи, накатки, порошки, парафины – это невозможно сделать одному человеку. Поэтому естественно, что на этом этапе Кубка мира нам приходилось обращаться за помощью к своим друзьям и знакомым. Мы очень благодарны, что все отзываются и помогают», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Непряева и Коростелёв, выступающие на Кубке мира в нейтральном статусе, подтвердили квоты для участия в Олимпийских играх в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.