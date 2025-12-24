Вяльбе — о Гонке чемпионов: мы с биатлоном родственные виды спорта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о предстоящей Гонке чемпионов Технониколь, которая пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года.

«Мы никогда не отрицали, что мы с биатлоном родственные виды спорта, хотя многие хотят нас сталкивать. Мне кажется, спортсменам эта гонка зашла. В прошлом году было много эмоций. Отмечали, что сложная трасса, почти нет спусков. Единственное, надо поменять формат, сейчас лыжники стартуют первыми, хотя они могут красиво завершать.

Болельщики смогут увидеть элиту биатлона и лыжных гонок, это бонус для них. Есть возможность сфотографировать, взять автограф», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.